Il Napoli deve sciogliere un nodo di mercato in difesa. Il direttore sportivo Giuntoli è in contatto quotidiano per vagliare le offerte di Manchester City e Paris Saint-Germain per Koulibaly: le ultime vedono un'offensiva di Leonardo, ma De Laurentiis continua a chiedere 70 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in parallelo tiene in caldo anche il dialogo con Sokratis Papastathopoulos in uscita dall'Arsenal. Il greco ex Milan e Genoa ha ricche offerte dall'Arabia Saudita e dal Qatar, oltre che nella stessa Premier League, e non vuole rischiare di aspettare le ultime battute. Del resto ha già un'intesa con i Gunners per liberarsi a costo zero e il Napoli è pronto ad approfittarne, tanto è vero che è disegnato un triennale da 4 milioni di euro netti a stagione.