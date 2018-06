Fabio Parisi, agente Fifa ed intermediario per il Napoli nella trattativa con Leno, è intervenuto a Marte Sport Live parlando del futuro del portiere tedesco.



Queste le sue dichiarazioni: "Per Leno c'è una trattativa in corso non ancora conclusa con diverse situazioni da mettere a posto. Oggi Leno gioca in Nazionale, anche la comunicazione è più complicata. Si sta avanzando lentamente, inutile negarlo, ma non c'è ancora accordo. Di sicuro Leno è un obiettivo del Napoli. Il gradimento per la struttura societaria, per il club e la squadra da parte del portiere sono stati affrontati con Giuntoli, De Laurentiis e Chiavelli già prima di Ancelotti. Per Leno il Napoli è un club molto importante. E' chiaro che Ancelotti può essere un ulteriore valore aggiunto per il club. Lavoriamo sui diritti d'immagine e sul compenso per il Bayer Leverkusen, la valutazione giusta la fa il mercato. Speriamo di poter definire prima del Mondiale".