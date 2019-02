Marek Hamsik, ex capitano del Napoli prossimo al trasferimento in Cina al Dalian Yifang, ha parlato ieri alla festa di compleanno del medico sociale del club partenopeo, il dottor De Nicola. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: "Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici anni e mezzo. Non posso salutare perché ancora non c'è niente di ufficiale".