Zvezdan Terzic, DG della Stella Rossa, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: "Siamo orgogliosi di ricevere il Napoli a Belgrado per la Champions League. Sono 27 anni che la Stella Rossa non raggiunge la fase finale della massima competizione continentale. E' chiaro che si tratta di un girone molto duro, il Napoli ha la stessa forza della Juventus e sarà una squadra molto difficile da affrontare. Dalla nostra parte avremo il sostegno del nostro pubblico che sarà la nostra arma in più".

Sull'arrivo del Napoli a Belgrado: "Non ci saranno problemi di sicurezza perchè tra le tifoserie c'è un buon rapporto. Vogliamo accogliere al meglio il Napoli e sono sicuro che sarà un grande spettacolo. Sarà un girone davvero difficile da affrontare. Napoli, PSG e Liverpool sono tre squadre davvero molto forti. Gli azzurri sono una squadra fantastica ed hanno un grande allenatore ma adesso è cambiata la filosofia dopo Sarri. Questo potrebbe essere un vantaggio per noi perchè ci vorrà del tempo per i partenopei per assimilare i nuovi meccanismi. Avremo dalla nostra la grande passione del nostro stadio e dei nostri tifosi. Il Napoli resta favorito ma nel campo mai dire mai, mostreremo il nostro spirito combattivo".