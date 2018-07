Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: “Sarri non ha necessità di avere una comunicazione di esonero. Essendo cominciata la stagione calcistica 2018/2019, quando il Napoli tessererà un allenatore, qualunque esso sia, l’altro contrattualizzato sarà automaticamente sollevato dall’incarico. Questa è una scelta del Napoli che si può riservare fino al 31 luglio. Sarri è un allenatore a disposizione del Napoli, non esonerato. Sarri ha un contratto col Napoli fino al 30 giugno 2020. Con una clausola che è quella che può essere esercitata fino al 31 maggio di ogni stagione con efficacia dal 1 luglio. Essendo scaduta, Sarri oggi pagando la clausola potrebbe liberarsi con efficacia 1 luglio 2019. Il Napoli può chiedere 150 milioni di euro per liberare Sarri, quindi c’è bisogno di una trattativa e la clausola ora non ha valenza”.