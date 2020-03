Intervistato da SportBild Robin Koch, il difensore centrale del Friburgo obiettivo di mercato del Napoli e osservato anche dal Milan, ha confermato la volontà di lasciare il club tedesco e fare un passo avanti in carriera.



FUTURO - "È difficile dire come sarà il mio futuro nella situazione attuale perché nessuno sa come andranno avanti le cose. È chiaro che voglio fare il passo successivo nella mia carriera, ma prima di tutto, spero che il coronavirus sia contenuto, che la normalità prevalga rapidamente e che si possa giocare di nuovo".



OFFERTE - "Sì, ci sono state richieste di informazioni da parte di grandi club. Per ora ho ancora un contratto col Friburgo fino al 2021. Il club deciderà come muoversi ma certo, logicamente io ci sto pensando".