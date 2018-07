A CalcioNapoli24 TV, è intervenuto Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese: “L’ambiente Napoli è eccezionale, si trova molto bene nonostante sappiamo che vengono accostati giocatori di altissimo livello. Roberto è umile, ha voglia di migliorare e di crescere per il bene suo e del Napoli. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, il gruppo è favoloso ed è un ambiente diverso da quello del Chievo Verona: è tutto magnifico, poi sarà il campo a parlare come sempre. La Juventus con Cristiano Ronaldo sembra di un altro pianeta, ma il Napoli potrebbe fare cose meravigliose. Mercato? Non ci danno fastidio le voci, Roberto lavora e basta: è una squadra fortissima, è un premio per i 12 gol fatti in campionato con il Chievo. E’ molto contento, ci godiamo la situazione e prenderemo atto di ciò che succederà in futuro. Richieste di mercato da altre squadre di A e dall’estero? Confermo, ma rispettiamo il Napoli e l’ultima decisione spetta al club. Quando deciderà il Napoli? Non so, dipende dal mister Ancelotti: se decide di tenerlo siamo felici, se decide di mandarlo via in prestito ne prenderemo atto. Però non ci sono arrivati segnali da questo punto di vista”