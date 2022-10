L'intermediario del trasferimento di Kim al Napoli Fulvio Marrucco ha svelato alcuni retroscena legati al trasferimento: "Lo avevo già proposto tempo fa, ma non c'è stata nessuna trattativa. Era il momento in cui in Cina avevano ridotto gli stipendi e tanti giocatori volevano andare via; Kim era tra loro, l'avevo proposto anche al Napoli che però non aveva bisogno di rinforzi in difesa".