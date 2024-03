Napoli, parla l'avv. di De Laurentiis: 'In 18 mesi avremo un'area bonificata a Bagnoli, poi ci vorranno solo due anni per lo stadio'

Il legale di Aurelio De Laurentiis, Arturo Testa, è intervenuto a Radio CRC per spiegare la situazione stadio, con l'idea del patron azzurro di installarsi nell'area di Bagnoli. "La proposta del presidente necessita della condivisione di tutti gli attori. Sono in corso di partenza le procedure per la bonifica, dopo quelle di appalto. Da qui a 18 mesi avremo un’area bonificata e restituita alla città. A Roma in cabina di regia hanno confermato l’inizio dei lavori ed il completamento che sarà di 18/24 mesi a partire dal giorno in cui si inizierà con la bonifica. Poi, ci sarà da definire il contenuto dell’area che è di 250 ettari. È previsto un grande parco urbano di ben 120 ettari, nell’ambito del quale il presidente ha ipotizzato la realizzazione dell’impianto e il centro tecnico con campi di allenamento e dei campi di calcio che possano essere utilizzati dai ragazzi meno abbienti".