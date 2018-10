Piatek, attaccante del Genoa, ha risposto alle domande sul suo futuro: "Barcellona? Napoli? Adesso penso soltanto al Genoa e alle tante partite che mancano per finire il campionato. E poi io amo i tifosi del Genoa. La partita con la Juve è sulla carta quasi impossibile. Affronteremo la migliore squadra d’Italia e una delle migliori d’Europa. Però le mie pistole sono sempre cariche. Cristiano Ronaldo? E' il miglior giocatore al mondo di sempre. A me piace fare gol e questa è in assoluto la mia migliore stagione, ma Ronaldo resta il numero uno. Chi è meglio tra Szczesny e Perin? Ovviamente io conosco bene il polacco col quale sono stato anche di recente in Nazionale e vi posso assicurare che è fortissimo".