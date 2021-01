LE FORMAZIONI UFFICIALI

, la partita della verità per Rino. Fischio d'inizio alle ore 18 allo stadio Maradona per una gara decisiva, e non solo per gli azzurri. Anche la squadra di D'Aversa cerca punti importanti in chiave salvezza. Serve una svolta, per entrambe. La squadra a Napoli si è schierata con l'allenatore: "Se diamo qualcosa in più, possiamo vedercela con le prime. Abbiamo le qualità, serve però cattiveria - ha detto ieri-. Febbraio è un mese in cui ci giochiamo tanto. Siamo con Gattuso, dobbiamo dimostrarglielo sul campo, daremo tutto per lui al mille per cento". Per l'occasione, senza Mertens infortunato, Rino schiera i suoi con il vecchio 4-3-3, con dal 1' minuto al centro dell'attacco Petagna., con nove vittorie azzurre e sei gialloblù a completare il parziale. Dal ritorno in Serie A (2007/08), il Napoli ha perso quattro volte in casa contro il Parma, solo contro la Roma (cinque) ha rimediato più sconfitte interne nel periodo., non ha mai fatto peggio nella sua storia nella competizione. Hirvingdel Napoli è a quota nove gol in questa Serie A: può andare in doppia cifra di reti in campionato per la terza stagione su quattro da quando è arrivato in Europa nel 2017/18. Lorenzopuò andare in doppia cifra di reti per la quarta volta in Serie A.: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.: Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.​