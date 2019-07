Il Corriere dello Sport svela: "E allora, ci penserà Jorge Mendes, come promesso in epoca non sospetta, a liberarlo dall’ansia e dal tormento, prendendosi il tempo che serve e ribadendo una volta di più a Florentino Perez che la destinazione gradita, l’unica, si chiama «Napoli». Il Napoli ha lasciato arrivare la propria offerta: dieci milioni per il prestito oneroso, ventisette per acquistarlo tra due anni e intanto un quinquennale a James Rodriguez da sei milioni e mezzo di euro. Ballano, come si va in fretta, un centinaio di milioni, investimento «mostruoso» oltre il quale è impossibile spingersi. Il Real Madrid resta inchiodato su desideri che non si conciliano con l’Idea di De Laurentiis, arrivati su livelli già rilevanti, e l’ultima mossa è di Jorge Mendes, che cerca l’alleanza in una simbolica clessidra sistemata su quel panno verde dove si gioca una partita diabolica: ogni giorno che passa, senza che si presentino potenziali seduttori, cresce la speranza e resta immutabile l’offerta del Napoli. Siamo al conto alla rovescia ed è complicato pensare di poter vivere vacanze del genere, anche chiamandosi James Rodriguez".