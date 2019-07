È partita la stagione del Napoli, la seconda griffata Ancelotti. Ed è partita con presupposti ben diversi rispetto alla prima nel ritiro di Dimaro, quando c'era la necessità di fare l'anno di transizione del post-Sarri. Ci saranno investimenti: il primo, su Manolas, è già stato fatto. Il secondo investimento sta per arrivare.



JAMES VICINO - La sensazione si rafforza, col passare delle ore ed anche dei tweet: James Rodriguez, prima del termine del ritiro di Dimaro, sarà un calciatore del Napoli. Manca la certezza, ma tutti gli elementi lasciano presupporre che il mosaico presto sarà completo. La volontà del giocatore c'è, quella di ADL di investire anche così come quella di Florentino di cedere agli amici partenopei. Il Madrid ha fatto un prezzo, quello di 42 milioni che rappresenta un largo sconto rispetto ai 55 chiesti in prima battuta. Ed ora il Napoli ci scherza anche con le locandine cinematografiche nei tweet: “Quel treno per Yuma”, film del lontano '57 e riproposto nel 2007 con produttore Columbia (e quindi Colombia) è la storia di un bandito, ovvero il soprannome di James El Bandido. L'attesa cresce e manca solo lo step della definizione della formula del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto o cessione a titolo definitivo. Già si parla di una possibile presentazione tra il 24 ed il 25 luglio, mentre il 22-23 James potrebbe arrivare a Dimaro.



CAPITOLO ICARDI - Nessuna certezza, invece, su Icardi. Il Napoli sta al gioco, non smentisce le voci (anche se De Laurentiis disse pubblicamente 'no' all'argentino qualche settimana) ma non ha fatto passi in avanti concreti. Anche perché parte da una consapevolezza: arrivare alle richieste economiche della signora Wanda Icardi sarà impossibile per quello che è lo stato attuale delle casse azzurre. Uno stipendio da 9-10 milioni è qualcosa da Juventus o da club esteri, non per l'attuale dimensione di una società che ha già per Manolas e James superato molti dei suoi parametri.