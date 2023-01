Oltre che un allenatore preparatissimo, Luciano Spalletti è uno dei personaggi più divertenti e particolari del nostro calcio. Dopo l'eliminazione del suo Napoli in Coppa Italia contro la Cremonese, l'ex Roma e Inter si è presentato in conferenza stampa per parlare con i giornalisti. Ma qualcosa è andato storto. L'allarme dello stadio Maradona si è messo di traverso e ha regalato momenti di grande ilarità. In questo divertente VIDEO , diventato subito virale sui social, la reazione del mister, diventato ormai una fabbrica di meme, tra incredulità e silenzi scenici.