Napoli-James, siamo al momento della verità. Da Madrid, nelle ultime ore, è arrivata un'indicazione molto chiara: il Real vuol capire se il Napoli ha ancora intenzione di tergiversare, di continuare a spingere sul sì del calciatore e sul desiderio di Fiorentino Perez di evitare un'altra cessione all'Atletico dopo quella di Llorente.



C'E LA DEADLINE, IL REAL APRE ALLA DILAZIONE - Lo stesso Florentino, irritato dalle parole di ADL dello scorso venerdì, ha stabilito una prima deadline: entro mercoledì/giovedì della prossima settimana, il Napoli deve dire cosa ha intenzione di fare per James. Servono 42 milioni ed il Real ha aperto alla dilazione. Niente di clamoroso, due rate per completare da subito l'acquisto a titolo definitivo.



ATLETICO ALLA FINESTRA - L'Atletico Madrid resta alla finestra: James Rodriguez ha confermato a Simeone che un passaggio sulla sponda colchonera rientra tra i suoi piani, ma prima c'è il Napoli, c'è Ancelotti. È per questo motivo che l'Atletico pagherà i 42 milioni del costo del cartellino solo quando saprà che il Napoli avrà fatto un passaggio di lato se non indietro. De Laurentiis ha tirato la corda finché ha potuto per un calciatore desiderato da Ancelotti e non dalla società: su uno come Rodriguez non si realizzano plusvalenze, vista l'età ed i costi dell'operazione. Il Napoli resta la squadra favorita, ma ora De Laurentiis ha pochi giorni per mostrare la sua volontà di accontentare Ancelotti