Come si legge sul Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha approfittato della sosta per mettere a punto la strategia per far rinascere la sua squadra. Quel 4-3-3 è apparso abbastanza corroso a Marassi ed è per questo motivo che Ancelotti sta pensando di mettere mano ad alcuni aspetti. Vuole cercare di improntare il Napoli ad un calcio che gli ha permesso di vincere ovunque.



Ancelotti proverà a cambiare qualcosa in fase difensiva perché non si possono subire sei gol in questo modo. Lavorerà molto sull'altezza della fase difensiva, ma soprattutto sulle coperture che hanno lasciato molto a desiderare in queste prime uscite.



Vuole, poi, un playmaker in grado di dare fluidità alla manovra cercando di innescare verticalmente gli attaccanti e fare filtro all'occorrenza. In tal senso bisognerà sciogliere una volta per tutte il dubbio Diawara-Hamsik.



Ancelotti confida molto dopo la sconfitta di Genova nella rabbia dei vecchi e nella forza dei nuovi arrivi per iniziare questa piccola ma necessaria rivoluzione con degli accorgimenti.