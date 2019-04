In casa Napoli sta per iniziare la stagione dei rinnovi. Koulibaly, Callejon, Zielinski, Mertens e Milik, sono questi i giocatori più rappresentativi che si apprestano a legarsi al club di De Laurentiis anche per le stagioni a venire. Le trattative procedono più o meno spedite e, secondo quanto riporta Il Mattino, il primo in ordine di tempo a tagliare la linea del traguardo dovrebbe essere il centrocampista polacco, attualmente sotto contratto fino a giugno 2021 e con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Zielinski prolungherà fino al 2024 e vedrà raddoppiare il suo stipendio.



LE CERTEZZE - Pochi dubbi, salvo clamorosi rilanci dal Real Madrid o di un'altra big europea, anche sulla permanenza di Kalidou Koulibaly, considerato da tutti, Ancelotti in testa, come il leader da cui ripartire per provare a inaugurare un ciclo vincente del Napoli. Anche per il centrale senegalese si va verso un ingaggio raddoppiato, spingendosi fino a quota 6 milioni pur di convincerlo a resistere alle offerte delle pretendenti. Resterà pure il rigenerato Milik, a sua volta con ritocco al rialzo e probabile inserimento nel contratto di una clausola rescissoria, mentre è più nebulosa la situazione di Callejon e Mertens.



IN BILICO - Ancelotti li considera due giocatori importanti e uomini spogliatoio molto preziosi nelle dinamiche del gruppo, ma la palla passa a De Laurentiis, che deve raggiungere un'intesa sulle cifre ma anche sulla durata dei nuovi accordi. Entrambi legati fino al 2020, percepiscono rispettivamente 3 e 4 milioni, troppi considerando che sono sono dei classe '87 e che la società non vuole sforare determinati parametri economici a livello di monte ingaggi.