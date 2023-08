Il colpo degli ultimi giorni di mercato del Napoli campione d'Italia si chiama Jesper Lindstrom. Affare definito per circa 25/30 milioni di euro con l'Eintracht Francoforte, per regalare a Rudi Garcia un talento da aggiungere alla batteria di trequartisti ed esterni già a sua disposizione. Un tassello che, numericamente, va a prendere il posto di Hirving Lozano, in uscita dagli azzurri visto il contratto in scadenza la prossima estate e i continui rifiuti al rinnovo. Da qui a venerdì alle 20 proseguiranno le trattative per cercare l'accordo giusto che possa permettere al Chucky di iniziare una nuova avventura. I contatti più avanzati sono quelli col Psv, il club da cui, nel 2019, il club di De Laurentiis acquistò l'esterno messicano.



OSTACOLO E INSIDIA - La prima offerta degli olandesi è stata di 10 milioni di euro più cinque di bonus. Una cifra ritenuta ancora bassa dal Napoli, che ne vuole almeno 15 garantiti. Un ulteriore ostacolo per gli olandesi è rappresentato dall'ingaggio di Lozano, di 4,5 milioni di euro, decisamente troppi per le loro casse. Contatti che vanno avanti, con sullo sfondo anche l'Mls: Lozano, a parametro zero, potrebbe andare negli Stati Uniti tra un anno, con interessi già resi noti all'entourage del classe '95. Ancora qualche giorno e sarà più chiara la sua prossima destinazione, ma il destino di Lozano è ormai deciso: lontano da Napoli.