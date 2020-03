Il lungo tira e molla tra Dries Mertens ed il Napoli sembra essere finito. La questione rinnovo del contratto è stata specificata ieri sera dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con la palla che passa quindi all'attaccante belga: "Il rinnovo di Dries? Stiamo parlando con il suo entourage, la speranza è che rimanga. Ha dato tanto e lo rispetteremo qualsiasi sia la sua scelta. Lui è molto concentrato su ciò che deve fare, qui è casa sua e deciderà lui stesso se andare o restare”.​



PRANZO INSIEME - A quanto pare si è vicini ad una svolta. Quest'oggi, infatti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Mertens si sono incontrati alle 13:30 presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli. I due per discutere del rinnovo di contratto si sono poi accomodati in una sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden (sempre nello stesso hotel). Negli ultimi tempi ballava un milione tra domanda e offerta, ma l'incontro di oggi è un chiaro segnale di quanto si voglia proseguire il rapporto da entrambe le parti. Notizia lanciata dal portale ilmeridianonews.it, che è riuscito ad immortalare il momento in uno scatto dei due a tavola senza nessun altro presente.