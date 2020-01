Per Matteo Politano, come racconta il Corriere dello Sport, si inserisce una terza squadra, il Siviglia, oltre a Napoli e Roma: “Nella sfida tra il Napoli e la Roma per arrivare a Politano, all’improvviso s’è inserito il Siviglia. Un passo a tre: il Napoli, la Roma, gli spagnoli guidati da Monchi. Il club di De Laurentiis prova a tenere banco e a non farsi beffare per la seconda volta in due anni: l’accordo con l’Inter esiste già. E in più balla anche il prestito di Llorente. La Roma aspetta e guarda sebbene sia forte dell’accordo con Politano, ora è ovvio che toccherà guardarsi le spalle anche da Monchi. La speranza non è sfumata, certo, ma allo stato attuale la storia è palesemente complicata. L’idea, comunque, è che oggi sarà una giornata importante, magari decisiva: il Napoli proverà a definire tutto al volo, così da mettersi anche in cima alle preferenze del giocatore”