Scatta l'indagine per sospetti di patenti nautiche non ottenute in maniera lecita. Ben 800 i casi esaminati dalla Procura, di cui sono 600 quelli analizzati in maniera più approfondita. Tra questi ci sono le patenti di tre giocatori che rientrano in orbita Napoli, cioè Ghoulam, Koulibaly e l'ormai ex, Callejon.



Secondo quanto riportato da Repubblica i tre sarebbero nel grosso radar di indagini riguardo esami pilotati o mai sostenuti. Inoltre per Koulibaly spunta anche un altro problema: le verifiche, oltre che per la patente nautica, riguardano la patente di guida.