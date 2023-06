La gioia dei tifosi del Napoli per lo Scudetto è stata macchiata per qualche istante da un episodio avvenuto all'esterno del Maradona. Secondo quanto riferito da Canale 21 ci sono stati attimi di panico per uno scippo di una collana avvenuto ai danni di un ragazzo. I presunti rapinatori hanno anche esploso due colpi di pistola in aria. Sul posto sono intervenute subito le forze dell'ordine.