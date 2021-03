Dopo questi mesi ricchi di Serie A e competizioni europee tra dieci giorni ci sarà la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. In molti però non si fermeranno per unirsi alle selezioni di appartenenza.



In casa Napoli dovranno partire con ogni probabilità Osimhen e Koulibaly per dei viaggi più lunghi. I due saranno impegnati rispettivamente con Nigeria e Senegal in vista delle qualificazioni per la Coppa d'Africa. Il Napoli sta cercando di evitare la partenza dei due giocatori che, nonostante abbiano già contratto il Covid-19, non hanno la certezza dell'immunità dalle varianti. Sarà comunque quasi impossibile che la società partenopea riuscirà a non farli andar via, vista l'importanza dei due per le rispettive Nazionali. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.