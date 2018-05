La Gazzetta dello Sport scrive di un nuovo assalto del Napoli per Federico Chiesa: "Tutti pazzi per Federico. E il Napoli arriva ad offrire 50 milioni di euro (più due giocatori a scelta, partendo dal croato Rog) per il nuovo asso viola. Aurelio De Laurentiis in persona s’è fatto avanti con i vertici della Fiorentina, ma ha trovato la strada sbarrata. Lo strappo del club campano è il chiaro segnale che attorno al pezzo pregiato di Pioli c’è un’aria frizzantina. E l’asta comincia a diventare importante. Tanto per dirne una è stata già superata la soglia dei 40 milioni pagati la scorsa estate dalla Juve per vestire di bianconero Federico Bernardeschi. Nonostante questo fuoco di sbarramento, il Napoli è in pressing a 360 gradi per Chiesa junior. Anche Carlo Ancelotti ha telefonato a Enrico (papà Chiesa), suo ex allievo ai tempi del Parma, per cogliere gli umori in famiglia. Risultato? Interlocutorio. L’ex calciatore ha un ottimo rapporto con la proprietà viola e ha stretto un patto di ferro, tant’è vero che il recente rinnovo di contratto postula la crescita del ragazzo nella società che ho la lanciato. I toni affabili tra i due evidentemente lasciano ogni discorso aperto, ma la sostanza è che il no societario ha avuto il sostanziale avallo del giocatore".