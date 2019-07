Secondo il Corriere dello Sport: "Icardi, certo, ma non solo: perché se James dovesse saltare sotto il bombazo dell’Atletico Madrid, alla fine il Napoli avrebbe la necessità assoluta di virare su un altro obiettivo. Su un attaccante dotato delle caratteristiche di JR e prima ancora di Lozano, altro uomo capace di garantire quella profondità tanto gradita a Carletto. Il nome giusto? Nicolas Pepé. Il francesino di sangue ivoriano che ha incantato l’Europa con la maglia del Lilla e che in virtù di una stagione pazzesca è entrato nel mirino di una serie luna così di club top. Su tutti? Il Psg e l’Arsenal. Il futuro, però, non è ancora chiaro, anzi, tant’è che il suo manager ha confermato apertura totale e contatti anche in Italia. Ovvero, con il Napoli: non lo ha citato, no, però ad Ancelotti piace"