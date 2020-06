Il dubbio più grande legato a questo finale di stagione riguarda i contratti dei giocatori in scadenza. La FIFA non è potuta intervenire in questo caso perché si tratta di accordi privati tra club e giocatori.



In casa Napoli c'è l'incognita Callejon. Lo spagnolo difficilmente rinnoverà e addirittura potrebbe lasciare la città partenopea prima del termine della stagione.



Il Napoli rischia di ritrovarsi ad affrontare questo finale (la Champions in particolare) senza il suo numero 7, il cui contratto scadrà il 30 giugno. Dal 1 luglio, quindi, Callejon dovrà decidere se continuare e firmare una proroga con il Napoli, altrimenti la sua ultima partita in azzurro sarà contro la SPAL domenica 28 giugno.



Spunta anche un retroscena sul suo futuro, raccontato da Repubblica: ci sarebbe il Granada sul giocatore, che vorrebbe riportarlo subito in Spagna.



Certo è che la situazione non è semplice, ma si fa fatica a pensare che le prossime due saranno le ultimissime partite di Callejon con la maglia del Napoli, lottata e sudata per ben sette anni.