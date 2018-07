Il numero nove è già stato preso da Simone Verdi, ma non vuol dire che il Napoli non sia alla ricerca di un bomber di razza per la prossima stagione. Ruolo incarnato alla perfezione, ad esempio, da Karim Benzema, che secondo rumors provenienti dall’Inghilterra sarebbe stato espressamente richiesto da Carlo Ancelotti. La suggestione inglese trova conferma sulle lavagne scommesse italiane: sul tabellone Sisal Matchpoint si punta sul prossimo acquisto del Napoli e, guarda caso, proprio l’attaccante francese è l’opzione più probabile. Il suo arrivo pagherebbe 2,85 secondo Sisal Matchpoint. Quanto agli altri obiettivi del Napoli i bookmaker considerano probabile anche la chiusura della trattativa con il PSG per il terzino Meunier: l’affare è dato a 3,50. Si sale invece a 4,00 per Pepe, mentre l’ingaggio di un vecchio obiettivo, Marco Verratti, pagherebbe 4,70