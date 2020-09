Con l'uscita di Allan il Napoli è alla ricerca di un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso. Diversi i nomi sul taccuino, anche se il principale resta sempre quello di Jordan Veretout.



Il centrocampista della Roma è valutato circa 30 milioni di euro dai giallorossi. Ma tutto ruota ancora attorno all'eventuale cessione di Koulibaly. Senza il suo passaggio al Manchester City non ci saranno i fondi necessari per reinvestire e così il Napoli andrà alla ricerca di un centrocampista low cost. Un primo tentativo è già stato fatto con Giuntoli che ha chiesto Soumaré del Lille in prestito con diritto di riscatto, ma il presidente del club francese ha respinto l'offerta al mittente. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.