Il Napoli è alla ricerca del dopo Insigne. Diversi i profili seguiti sul mercato dal ds Giuntoli e tra questi c'è Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 in forza alla Dinamo Batumi.



Seguito già quando era al Rubin Kazan qualche mese fa. Adesso che è in Georgia ci sono state nuove fasi di perlustrazione. Ora Kvaratshkelia è più di una tentazione, il Napoli può accelerare anche per l'acquisto con un investimento di circa 11 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.