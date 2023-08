Tanti punti da approfondire per il mercato del Napoli, come quello dell'esterno destro offensivo. Politano c'è, lui è una certezza e ha già fatto la differenza alla prima di campionato con un gol e un'ottima prestazione nel complesso. Poi Lozano, che oggi è a disposizione ma potrebbe salutare in questa o nella prossima finestra di mercato. Dunque, il Napoli si guarda attorno e c'è forte il nome di Jesper Lindstrom dell'Eintracht per sostituire il Chucky. Lindstrom è seguito dai tempi di Giuntoli e oggi la coppia Micheli-Meluso lo tiene nel mirino, lo osserva, dialoga e ci prova. Intanto indizio social dallo stesso calciatore perché nella descrizione del suo profilo Instagram ha aggiunto una bandiera italiana (e subito collegamento proprio al Napoli). C'è anche un'alternativa per il Napoli ed è Edon Zeghrova, kosovaro del Lille. Non si tratterebbe di un ripiego, nell'eventualità, ma in questo momento Lindstrom è la prima scelta. Aspettando Lozano.