Arias o Sabaly? Il caso diventa sempre più spinoso e tra Italia, Francia ed Olanda sono in molti a domandarsi quale sarà il nuovo terzino del Napoli, come spiega il CorSport: "La storia, insomma, si fa sempre più intrigante: tipo caso internazionale di mercato. E probabilmente anche dall’Olanda e dalla Francia hanno una voglia matta di capire come andrà finire: sia il Psv sia il Bordeaux, infatti, hanno dato ai rispettivi giocatori l’autorizzazione a trattare; e anzi i dirigenti francesi hanno anche concesso a Sabaly di prendere un volo per l’Italia, così da sottoporsi alla visita specialistica pretesa dal Napoli"