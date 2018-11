Come si apprende dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Inglese atterra a Napoli in estate, va in ritiro ma avverte intorno a sé una cappa di perplessità che non incoraggia e quando il Parma lo sollecita, il sì è immediato: trattativa lampo, offerta sontuosa, con prestito oneroso (intorno ai cinque milioni di euro) e riscatto già fissato a venticinque, con contro riscatto che il Napoli si è riservato versando - nella eventualità - un milione. Inglese con il Torino è approdato al suo terzo gol, è in media con se stesso, perché ha nelle corde la possibilità di andare in doppia cifra e soprattutto sente la stima: i gol sono plusvalenze anche per l’anima"