secondo quello che riporta la redazione di Sky, su Roberto Insigne c'è il Benevento del presidente Vigorito, per tentare la rincorsa alla Serie A post retrocessione arrivata nell'ultima annata. Il club giallorosso, infatti, è riuscito oggi in un'accelerata importante per avvicinarsi sempre più all'ex esterno del Parma: in settimana è prevista la chiusura dell'affare con il Napoli.