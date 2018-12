Secondo il Corriere delo Sport, spunta un nome nuovo sul taccuino del ds azzurro Cristiano Giuntoli: "L’onda verde è quella che il Napoli vuole cavalcare, per filosofia e per politica, e a Cristian Romero (20) argentino del Genoa, appartenente alla categoria dei «saranno famosi», è stato più semplice farsi notare: nello scontro di Marassi, tre settimane fa, ci ha messo il fisico e pure una bella spregiudicatezza, quant’è servito per guadagnarsi meritata attenzione"