Voti altissimi per Fernando Llorente dopo la gara di ieri contro il Lecce:



GAZZETTA - 7,5. Una doppietta, un rigore procurato in una settimana in cui è stato decisivo anche in Champions.



CORRIERE DELLO SPORT - 7,5. I last minute, si sa, sono un affare e lui è un colpo grosso. Tre gol in cinque giorni, in qualche spicciolo di gara.



TUTTOSPORT - 7. Si regala una doppietta e la realizza con freddezza e senza pietà.



IL MATTINO - 7.5. Le prime reti in campionato, dopo il guizzo vincente in Champions League contro il Liverpool. Una doppietta e anche la sua presenza decisiva sul rigore fischiato per mani di Tachtsidis: una prestazione di grande efficacia all’esordio da titolare. Conferma le sue doti di bomber.