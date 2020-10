Arkadiusz Milik non è l'unico calciatore in casa Napoli il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021 e che costringerà il ds Giuntoli a una trattativa serrata per il rinnovo nei prossimi giorni. Anche il difensore serbo Nikola Maksimovic si trova nella stessa situazione contrattuale e, rimasto in Azzurro, ora si trova di fronte a un bivio. O prolunga il suo accordo oppure al suo agente, Fali Ramadani, verrà dato mandato di trovare una soluzione per l'addio a titolo definitivo a gennaio.