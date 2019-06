Come spiega La Gazzetta dello Sport, Kostas Manolas ha un accordo con il Napoli. Manca completamente un'intesa con la Roma, proprietaria del cartellino. Il club giallorosso, vorrebbe i 36 milioni della clausola rescissoria. Inoltre, non si accontenterebbe né di un dilazionamento né dell'inserimento di ulteriori contropartite. Il Napoli sarebbe stato disposto a scarificare Dries Mertens pur di avere il difensore greco, ma da Roma è arrivato un secco no.