Il Corriere dello Sport fa il punto sul ritorno di Alex Meret: "Invece bisognerà aver pazienza, non anticipare il rientro, lasciare che la riabilitazione faccia il proprio corso e poi riprendersi il Napoli, che in lui ha creduto investendo venticinque milioni di euro: settembre, ma l’ultima settimana, è diventato adesso il capolinea di questo momentaccio, cominciato l’11 luglio, in ritiro, con la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. Significherà dover saltare, obbligatoriamente, dalle sei alle sette partite di campionato, ma anche la prima partita di Champions League (in programma tra il 18 ed il 19 settembre), e poi concentrarsi sull’appuntamento per il debutto, che potrà avvenire in casa a Parma, a Torino con la Juventus o magari alla prima del mese di ottobre con il Sassuolo"