La lunga astinenza realizzativa di Kris Piatek, interrotta domenica sera dal rigore che è valso l'1-1 nel derby contro la Sampdoria, non sembra aver intaccato il valore di mercato del bomber del Genoa.



Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il polacco continua a destare parecchi interessi da parte di molti club di prima fascia, sia in Italia che all'estero, tanto che il quotidiano torinese arriva a definire l'attuale capocannoniere di Serie A "un bomber da Champions League".



Un'etichetta che giustifica le pretese economiche di Enrico Preziosi, disponibile a lasciar partire Piatek, ma solo a giugno, per non meno di 50 milioni di euro. Napoli e Chelsea, i due club più attratti dall'ex Cracovia, sono avvisati.