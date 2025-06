Napoli: per Simeone idea Pisa, sulle orme del padre

Getty Images

, attaccante argentino classe 1995, potrebbe lasciare il, club nel quale milita dal 2022 e con il quale ha vinto due Scudetti, raccogliendo 103 presenze e 14 goal. Su di lui, come riferisce Sportmediaset,, che sta anche definendo la situazione allenatore con un incontro con Gilardino in programma nelle prossime ore. Dopo due Scudetti in azzurro, ma con poco spazio trovato, il Cholito potrebbe lasciare Napoli per giocare da titolare nel club nerazzurro., che da centrocampista, con un bilancio di 62 presenze e 6 reti. Simeone arrivava dal Velez Sarsfield e quella al Pisa fu la prima esperienza italiana, prima di vestire le maglie di Inter e Lazio.

al Tirreno: "Arrivai a Pisa che avevo appena vent'anni, nella mia prima esperienza da calciatore fuori dall'Argentina. E nella città della Torre conobbi l'Italia e il calcio europeo. Fu molto triste per me dover ripartire ma purtroppo, dopo una retrocessione sfortunatissima dal massimo campionato (fino all'infortunio di Piovanelli eravamo una delle squadre più brillanti), in serie B non riuscimmo a risalire e, con la conferma del Flaco Chamot e il ritorno di Larsen fresco campione d’Europa, il regolamento non consentiva di tenere tre stranieri. La città mi è rimasta nel cuore, vedere finalmente i nerazzurri di nuovo in serie A è una vera gioia: io e la mia famiglia abbiamo lasciato a Pisa tanti amici".