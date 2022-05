In questi giorni fra il Napoli e Luciano Spalletti ci sarà un incontro per tracciare le linee per il futuro del club e per il prossimo mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico di Certaldo chiederà al Presidente De Laurentiis di confermare e non lasciar partire in estate 3 giocatori che ritiene fondamentali per lo spogliatoio: Koulibaly, Mertens e Ospina.