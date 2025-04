Napoli, perché Conte non sarà in panchina con il Bologna

Il posticipo di stasera tra Bologna e Napoli è la partita che chiude la 31a giornata di Serie A. Gli azzurri proveranno ad accorciare le distanze dall'Inter dopo la frenata dei nerazzurri che hanno pareggiato 2-2 contro il Parma al Tardini: la squadra di Inzaghi è a +4 sugli azzurri, ma in caso di vittoria esterna nella gara di oggi il Napoli arriverebbe a -1.: era diffidato, ha preso il quinto cartellino giallo e così sarà costretto a seguire la partita col Bologna dalla tribuna.

- Domenica scorsa il Napoli ha vinto 2-1 con il Milan in una partita tesissima durante la quale, a un quarto d'ora dalla fine,, le lamentele sono state giudicate eccessive e così l'arbitro Sozza si è avvicinato estraendo il cartellino giallo per l'allenatore del Napoli. La squalifica di Conte sarà per una sola giornata, già dalla prossima partita di campionato - in programma lunedì 14 alle 20.45 contro l'Empoli al Maradona - potrà tornare regolarmente al suo posto in panchina.

- Al suo posto, in panchina contro il Bologna ci saràE' uno degli storici fedelissimi del suo staff, lavorano insieme dai tempi del Bari e l'allenatore lo ha voluto anche nelle esperienze al Siena, alla Juventus, all'Inter e in Inghilterra al Tottenham. Così in estate ha parlato con la società spiegando che se avesse firmato per il Napoli insieme a lui sarebbe arrivato anche Stellini, che stasera sarà seduto in panchina nella trasferta del Dall'Ara.