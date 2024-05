Napoli, perché Di Lorenzo salta la Fiorentina

52 minuti fa



Il Napoli che scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina non avrà a disposizione il suo capitano Giovanni Di Lorenzo. L'estero italiano era infatti regolarmente fra i convocati della gara, ma è stato costretto a dare forfait per infortunio nel corso del pomeriggio di oggi.



GASTROENTERITE - L'ex-Empoli soffre di una forte gastroenterite che non gli permette di essere a disposizione di Francesco Calzona che al suo posto schiererà Pasquale Mazzocchi, il quale è anche fra i diffidati della partita.



IL COMUNICATO - Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per il match. Il Capitano azzurro ha accusato una gastroenterite acuta nel primo pomeriggio.