Clamoroso dietrofront per Gabri Veiga a Napoli. Negli ultimi giorni l’affare si è arenato per problemi burocratici tra l’entourage del giocatore e gli azzurri, le parti non si sono messe d’accordo sulla cifre delle commissioni e così si è inserito l’Al-Ahli, che con un blitz decisivo ora può portarlo in Arabia Saudita.