Napoli, perché è saltato Perez? De Laurentiis spiega com'è andata

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha spiegato tra le altre dichiarazioni nel dettaglio cosa è successo sul mercato in difesa, tra Ostigard, Dragusin e Perez:



"Avevo fatto un'offerta superiore a tutti gli altri per Dragusin, ma il giocatore ha preferito l'Inghilterra a Napoli e Bayern Monaco perché la Premier è una meta sempre indiscutibilmente irrinunciabile. Allora a quel punto lì abbiamo pensato 'Qui serve uno veloce e non uno rapido'. E c'è differenza. Avevamo ripiegato sul signor Perez. Ho fatto un incontro a Napoli, all'hotel Britannique con Gino Pozzo. Dopo 3 ore di discussione gli ho detto che sarei dovuto andato a trovare il commissario a Castellammare per una situazione della nuova casa del Napoli. Poi ho visto che è un casino, con il traffico, ecc. e ho pensato di andare altrove. Sono scappato via e prima di scappare via gli ho detto 'Ti do 18 milioni all inclusive'. A un certo punto vengo raggiunto dai miei che mi dicono 'Lui vuole che si paghi 700 mila euro a chi ha cresciuto negli anni, poi al procuratore 500 mila euro'. Gli ho detto 'Mi avete rotto i coglioni, non si fa più nulla'. Nel frattempo, per due partite il signor Mazzarri si è messo a 3 lì dietro, rivalutando Ostigard. Quindi ho pensato che sarei andato a prendere un giocatore che poi magari quest'estate se devo rimodulare la difesa me lo trovo là. Invece se Ostigard lo volevano comprare per 10 milioni qualcosa varrà. Dopodiché abbiamo comprato un centrocampista che può svolgere anche il ruolo di difensore centrale".