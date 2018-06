Aggiornamenti sul fronte Marek Hamsik. Settimana prossima, secondo Sky Sport, ci sarà un nuovo incontro per definire il trasferimento in Cina. La cifra fissata da De Laurentiis è considerata troppo alta per un trasferimento. Il capitano del Napoli, però, considera chiuso il suo ciclo al Napoli ecco perché vorrebbe uno sconto sul costo del cartellino per poter trovare una squadra in Cina più facilmente.