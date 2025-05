Napoli, perché l'operazione De Bruyne è possibile. Gli incastri con Osimhen e Anguissa

All'improvviso, a Napoli, è esplosa la De Bruyne-mania. Una notizia improvvisa, un'indiscrezione di calciomercato che, nel mezzo di una settimana già di suo di fortissime emozioni per l'avvicinamento alla partita col Genoa di domenica che può segnare un altro passaggio verso lo Scudetto, ha ulteriormente infiammato l'entusiasmo del pubblico azzurro. Un'indiscrezione che ha assolutamente un fondamento perché, una volta preso atto della volontà del Manchester City di non prolungare il contratto in scadenza a giugno, il campione belga ha iniziato a guardarsi attorno. Senza precludersi alcuna eventualità.

Kevin de Bruyne è stato chiarissimo nelle interviste che ha concesso nelle ultime settimane: si sente ancora un calciatore altamente competitivo, la scelta che farà per il suo futuro sarà anche e soprattutto di vita e contempla tutte le opportunità a disposizione. Nonostante una carriera contraddistinta da diversi problemi fisici, anche nelle ultime stagioni, e un palmarés in cui non manca proprio nulla, in questa storia saranno gli stimoli a fare la differenza. L'Arabia Saudita offre argomenti economici estremamente allettanti, ma al tempo stesso significherebbe rinunciare all'idea di restare al top e, come ha avuto modo di dichiarare recentemente il ct Rudi Garcia, di candidarsi ad avere un ruolo da protagonista nel Belgio in vista del Mondiale del 2026. Che si giocherà anche negli Stati Uniti, dove diverse franchigie di MLS hanno iniziato a prendere informazioni. Tra queste Chicago Fire, che non vince il campionato dal 1998 e che nelle ultime stagioni ha provato a dare nuovi input con stelle come Bastian Schweinsteiger e Xherdan Shaqiri. nelle interviste che ha concesso nelle ultime settimane: si sente ancora un calciatore altamente competitivo,e contempla tutte le opportunità a disposizione. Nonostante una carriera contraddistinta da diversi problemi fisici, anche nelle ultime stagioni, e un palmarés in cui non manca proprio nulla, in questa storia, che non vince il campionato dal 1998 e che nelle ultime stagioni ha provato a dare nuovi input con stelle come Bastian Schweinsteiger e Xherdan Shaqiri.

Un giocatore del calibro di De Bruyne è però altro, forse non più al top della condizione (è un classe 1991) ma che, proprio con l'obiettivo di presentarsi tra un anno al Mondiale nella sua versione migliore, considera l'idea di restare in Europa e in un campionato di livello alto con uno spirito di rivalsa nei confronti del Manchester City. Il belga non ha nascosto la sua delusione per essersi sentito “scaricato” dal club che ha aiutato a vincere tutto e le suggestioni legate alla permanenza in Premier League e in una squadra concorrente hanno una solo veridicità. Scartato un ritorno al Chelsea – la società londinese ha un progetto rivolto più verso il futuro – negli ultimi giorni sono stati rilanciati i rumors in direzione Liverpool. Freschi vincitori del campionato inglese e principali antagonisti di Pep Guardiola negli ultimi anni. Oppure l'Arsenal, che anche quest'anno chiuderà senza titoli e con gli ennesimi piazzamenti ai piedi degli scalini della gloria: secondo in Premier e semifinalista di Champions League. Una destinazione affascinante per un giocatore di grande esperienza, carisma e mentalità vincente come de Bruyne. Un giocatore del calibro diè però altro, forse non più al top della condizione (è un classe 1991) ma che, proprioIl belga non ha nascosto la sua delusione per essersi sentito “scaricato” dal club che ha aiutato a vincere tutto e le suggestioni legate allae in una squadra concorrente hanno una solo veridicità. Scartato un ritorno al Chelsea – la società londinese ha un progetto rivolto più verso il futuro –Freschi vincitori del campionato inglese e principali antagonisti di Pep Guardiola negli ultimi anni., che anche quest'anno chiuderà senza titoli e con gli ennesimi piazzamenti ai piedi degli scalini della gloria: secondo in Premier e semifinalista di Champions League. Una destinazione affascinante per un giocatore di grande esperienza, carisma e mentalità vincente come de Bruyne.

Poi c'è l'Italia e la pista Napoli. La presenza di Antonio Conte in panchina, la voglia di dare un messaggio da parte di De Laurentiis in un momento di fibrillazioni sia per il rush finale per l'eventuale secondo Scudetto negli ultimi tre campionati che per il futuro dell'allenatore. Che rimane sospeso e legato alla determinazione della società di perseguire la stessa ambizione predicata dal suo condottiero. E, come ci siamo detti prima, le motivazioni personali e le valutazioni coordinate con la famiglia. In tal senso, come ha rivelato nelle scorse ore Alfredo Pedullà, la visita a Napoli della moglie di de Bruyne per informarsi sulla città e sulle possibilità abitative è un indizio da tenere in considerazione. Così come la profonda amicizia coi connazionali Romelu Lukaku e Dries Mertens, protagonisti del Napoli di oggi e di ieri e compagni molte battaglie in nazionale. Che una buona parola per la causa possono spenderla. in un momento di fibrillazioni sia per il rush finale per l'eventuale secondo Scudetto negli ultimi tre campionati che per il futuro dell'allenatore. Che rimane sospeso e legato alla determinazione della società di perseguire la stessa ambizione predicata dal suo condottiero. E, come ci siamo detti prima, le motivazioni personali e le valutazioni coordinate con la famiglia. In tal senso, come ha rivelato nelle scorse ore Alfredo Pedullà,Così come la profonda amicizia coi connazionali Romelu Lukaku e Dries Mertens, protagonisti del Napoli di oggi e di ieri e compagni molte battaglie in nazionale. Che una buona parola per la causa possono spenderla.

Tutto bello sin qui, ma è impossibile non affrontare l'argomento economico. Di sicuro, Kevin de Bruyne sarebbe un'opportunità enorme per chiunque, visto che si muoverà a costo zero, commissioni escluse. Ciò che fa pensare è piuttosto è l'ingaggio del quale il fuoriclasse belga si “accontenterebbe” per iniziare la sua prossima sfida. Al Manchester City si è imposto come uno dei giocatori meglio pagati al mondo, col suo ingaggio da 23,5 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata e fuori budget per quasi tutte le pretendenti. Il Napoli, secondo Sky Sport, mette sul piatto un importante contratto biennale, con opzione per una terza stagione; attualmente, coi suoi 6 milioni di euro netti, Romelu Lukaku è il più pagato (potendo sfruttare gli effetti del Decreto Crescita). Tutto bello sin qui, ma è impossibile non affrontare l'argomento economico. Di sicuro,, commissioni escluse. Ciò che fa pensare è piuttosto è l'ingaggio del quale il fuoriclasse belga si “accontenterebbe” per iniziare la sua prossima sfida.. Una cifra fuori portata e fuori budget per quasi tutte le pretendenti. Il, secondo Sky Sport,, con opzione per una terza stagione; attualmente,(potendo sfruttare gli effetti del Decreto Crescita).