Napoli, perché Rafa Marin non gioca: la spiegazione di Conte

59 minuti fa



Arrivato in estate, Rafa Marin sta patendo l'approccio al calcio italiano e, con il Napoli, non ha ancora debuttato in Serie A. Del difensore spagnolo ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa, queste le sue parole.



ATTESA - "E' un giovane, ha avuto l'esperienza importante con l'Alaves e lui stesso ha detto che lì era un calcio molto difensivo. Qui abbiamo bisogno anche di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite, proponiamo noi calcio. Fisicamente è migliorato molto, il primo mese in tante situazioni faceva fatica: sta migliorando, ha prospettive, l'abbiamo preso anche per farlo crescere e mi aspetto che cresca. E' un ragazzo serio che ha voglia di migliorare, sta sul pezzo".