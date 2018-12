Gli agenti di Zielinski hanno incontrato Giuntoli e ora sono tornati in Polonia. Novità in casa Napoli a proposito rivelate da Radio Marte: "Purtroppo non c’è stata la fumata bianca, le posizioni sono ancora distanti. Il Napoli, consapevole delle potenzialità del centrocampista, vuole una clausola da 120 milioni mentre gli agenti sono disposti ad arrivare massimo ad 80, ovvero 15mln in più di quella attuale. Se De Laurentiis dovesse scendere anche a 100, andrebbe incontro ad un netto rifiuto, ma si può continuare a trattare".