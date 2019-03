Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Una frattura, seppur minima, nel piede non lascia spazi all’ottimismo. E probabilmente per lo sfortunato Diawara la stagione è da considerarsi finita. Peccato perché le rotazioni in mediana in questo periodo gli avrebbero potuto dare più occasioni per mettersi in mostra. Dopo la partenza di Hamsik, Ancelotti ora si ritrova con due soli centrali in mezzo – Allan e Fabian Ruiz – più l’adattabile Zielinski. Decisamente poco, con una Europa League da inseguire"